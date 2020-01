Buurthuizen krijgen nul op rekest: bezuinigingen Boxtel gaan door

Vaart achter nieuw zwembad in Veghel: bouwers kunnen inschrij­ven

10:13 VEGHEL/SINT-OEDENRODE - Meierijstad zet vaart achter de de bouw van de twee nieuwe zwembaden in Veghel en Sint-Oedenrode. Afgelopen dinsdag is de aanbesteding geplaatst op TenderNet.nl. Het is de bedoeling dat één bouwteam beide zwembaden gaat bouwen, te beginnen in Sint-Oedenrode.