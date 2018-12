Buurtschap West haalt 8761 euro op voor Serious Request; kinderen in Haaren spelen 1697 euro bij elkaar

Clubs en gemeente zijn het eens over inzameling oud papier

13:13 VEGHEL/SCHIJNDEL - De verenigingen in Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode zijn eruit met de gemeente Meierijstad omtrent het ophalen van oud papier. Daarin zat nogal wat verschil tussen de verschillende dorpen. Afgesproken is dat de clubs die oud papier ophalen per 1 januari allemaal vijf cent per kilo oud papier krijgen.