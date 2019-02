Buurtwhatsapp Kleine Beemd waarschuwt voor 'sleuteldieven’

BOXTEL - De schrik zit er goed in bij bewoners van de Kleine Beemd in Boxtel. Autodieven zijn er afgelopen weekeinde actief geweest zonder braaksporen in de auto achter te laten. En dat wijst op het hacken of kraken van toegangscodes van op afstand te bedienen autosleutels.

Via de buurt-whatsapp van de Kleine Beemd hebben een paar bewoners een waarschuwing uitgedaan naar medebewoners van deze Boxtelse straat in Boxtel-Oost. ,,Wees alert. Want er zijn dieven actief die codes van autosleutels kraken en zo makkelijk je auto open maken.”

Voor zover nu bekend is het dieven afgelopen weekeinde in drie gevallen gelukt bij auto’s in te breken, zonder braaksporen. En daarbij is onder meer wat kleingeld voor parkeren uit de auto’s weggehaald. Een van de bewoners vertelde dat hij camera’s gaat ophangen om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen.

Inshared adviseert autosleutels goed op te bergen

Bij de politie is al langer bekend dat dieven op verschillende manieren vrij gemakkelijk in kunnen breken in auto’s, zonder een ruitje in te tikken. Vorig jaar nog in Oosterhout waarbij in negen auto’s werd ingebroken. Airbags en communicatiesystemen waren toen vooral de buit. Een politiewoordvoerder wijst op het tv-spotje van onder meer verzekeraar Inshared die tips geeft over waar je je keyless- entry-sleutel van de auto het best kunt opbergen als je thuis bent.

In de koelkast is een oplossing, naast de kaas en de rookworst

Zo is het een goede bescherming om je autosleutel in de koelkast op te bergen tussen de kaas, melk en de rookworst. Dit als je autosleutel daar tegen kan. Er zijn ook speciale sleutelhoesjes te koop ter bescherming of stop ze in een ouderwets koekblik. Blijkbaar kunnen dieven met hun diefstal-apparatuur (repeater) het signaal dan niet meer opvangen van de keyless entrysleutel.

Verzekeraars adviseren autobezitters soms ook om te denken aan aanvullende maatregelen zoals een extra startonderbreker of stuurslot. Bij duurdere auto’s, die niet alleen keyless entry, maar ook keyless start/go-sleutels hebben, eisen verzekeraars steeds vaker extra maatregelen. Want dieven kunnen met de gestolen codes dan immers ook de auto meenemen.

Voelertje in poritierslot verraadt type sleutel