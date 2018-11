Buurvrouw vertelt over Boxtelse brand: ‘Ongelofelijk hoe snel iets helemaal in de fik kan staan’

„Rond 18.15 uur hoorde we geschreeuw buiten. Mijn man en ik keken elkaar aan en dachten dat er misschien een ongeluk was gebeurd op de Europalaan. Al snel zagen we ook blauwe zwaailichten. Toen we de achtertuin in liepen zagen we dat het huis van de buurvrouw al helemaal in lichterlaaie stond”. Aan het woord is de buurvrouw van nummer veertien. Zij en haar man moesten stel op sprong huis verlaten, op last van de brandweer. „Ongelofelijk hoe snel iets helemaal in de fik kan staan”, vervolgt zij haar verhaal. „Natuurlijk was er paniek. Wij moesten ons huis verlaten, maar de buren aan de andere kant ook. Mijn man was zelfs al bezig met de tuinslang, maar daar moest hij onmiddellijk mee stoppen om zichzelf in veiligheid te brengen. Omdat ik laatst ziek ben geweest en direct naar het ziekenhuis moest had ik een koffertje klaar staan voor eventuele toekomstige noodgevallen. En wat denk je? Vergeet ik dat koffertje mee te nemen”, lacht ze.