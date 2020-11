Bye bye stikstofdiscussie: geen rem meer op verkeersprojecten in Boxtel

Koffiecup maakt enorme groeispurt door: gebruikte cups straks inleveren bij supermarkt

12 november BOXTEL - Een lekker bakkie koffie drinken, gemaakt met een aluminium koffiecup? Grote kans dat dat cupje uit Boxtel komt. Want CAPPAC in Boxtel maakt er al 300 miljoen per jaar. En de enorme groeispurt komt er nog aan. Wat óók op stapel staat: deze gebruikte cupjes inzamelen bij de plaatselijke supermarkt voor hergebruik.