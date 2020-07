Café De Sok eerder dicht door drukte, voortaan alleen met reservering naar binnen

Nieuw bouwplan in je achtertuin? Liempdena­ren voelen zich allesbehal­ve gehoord

7:14 LIEMPDE - Bewoners van de Bosscheweg in Liempde voelen zich in de kou gezet. Een bouwplan komt in hun achtertuin en naar hun belangen wordt niet omgekeken, is de klacht. Maar zegt de wethouder: ‘Als we bij het ontwikkelen van bouwplannen het iedereen naar de zin moeten maken ...’