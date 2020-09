Café de Sok in Schijndel dicht; jammer maar begrijpelijk

SCHIJNDEL- Jongeren die een kaartje hadden gekocht bij Café De Sok konden vrijdagavond deze inleveren in ruil voor muntjes. Het café ging samen met andere jongerencafés De Beurs en Visite afgelopen woensdag dicht en dat is volgens de kroeggasten wel begrijpelijk. "In een kleine kroeg sta je al gauw dicht op elkaar."

Om lange wachtrijen te voorkomen konden de kroeggasten ook tickets van hun vrienden inleveren. En dus werden sommige jongeren in de regen op pad gestuurd om voor de vriendengroep de muntjes op te halen.

Horecabaas Thomas de Groot ( De Sok en Visite) is blij dat de jongeren hun muntjes op komen halen, zodat hij ze later terugziet in zijn kroegen. Ook is er een kleine groep die het geld meteen heeft teruggevraagd. "Daar zijn we minder blij mee, omdat we elke cent nu kunnen gebruiken. Aan de andere kant snap ik het wel. Sommige moeten er een paar uur voor werken."

Jammer maar begrijpelijk

De kroeggasten vinden het jammer dat hun favoriete cafés nu zijn gesloten, maar snappen de beslissing wel. "Ik ken mensen die in quarantaine hebben gezeten, maar zelf ben ik er niet zo bang voor. Alleen als ik bij mijn oma ben, let ik natuurlijk extra op. De Sok is een kleine kroeg en dan sta je al gauw dicht op elkaar, dus ik begrijp wel dat ze nu gesloten zijn", zegt Nikki van der Pas uit Schijndel(18).

Eigenaar Thomas de Groot gaf aan dat het moeilijk is om aan alle coronamaatregelen te voldoen en dat zien de jongeren zelf ook in. "In de kroeg zie ik altijd wel bekenden en dan wil je even een praatje maken. Dus dan ga ik wel van mijn kruk af en houd ik even geen afstand", zegt Rai Smits uit Schijndel (18).

De krukken in De Sok moesten ervoor zorgen dat de kroeggasten op afstand van elkaar konden zitten, maar dat blijkt een moeilijke opgave. "De krukken stonden vaak aan de zijkant. Iedereen danst en loopt dan door elkaar heen. Eigenlijk is het uitgaan hetzelfde als voor corona, maar dan met minder mensen", zegt Van der Pas.

Andere plannen

Nu alle jongerencafés in Schijndel dicht zijn, moeten de kroeggasten ergens anders hun vertier zoeken. "In Schijndel kunnen we nu nergens uitgaan, maar het is niet zo dat we nu naar een ander café gaan in Meierijstad. Dat is voor ons te ver weg, dan slaan we maar een weekend over", zegt Smits.

Ondanks dat de plannen voor dit weekend in het water zijn gevallen, gaan Smits en Van der Pas niet bij de pakken neerzitten. "Een vriend van mij viert dit weekend een feestje, dus gelukkig kunnen we daar verder drinken." Van der Pas vult aan: "We hebben besloten om een filmavond met vriendinnen te organiseren. Zo zijn we toch samen en dan gaan er ook wel wat drankjes doorheen."