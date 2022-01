Café de Sok in Schijndel sluit zelf deuren na niet naleven coronaregels: gemeente Meierijstad geeft waarschuwing

SCHIJNDEL - Café De Sok in Schijndel sluit tijdelijk de deuren. Dat meldt uitbater Thomas de Groot in een bericht op de Facebookpagina van het café. De reden is dat De Sok zich niet kan houden aan de anderhalvemetermaatregel en de verplichte zitplaatsen.

In reacties onder het bericht over de sluiting reageert iemand dat het misschien niet slim was om beelden te delen. Het café reageert: ,,We zijn niet zo van het stiekeme.”

Om mogelijk verplichte sluiting door de gemeente te voorkomen, sluit het café zelf tijdelijk haar deuren. ,,We dachten we proberen het gewoon, dat open gaan ondanks de beperkingen, maar het moge duidelijk zijn: in de Sok is het altijd bal! En precies dat mag helaas nog even niet”, aldus de tekst op Facebook. ,,Daar willen en kunnen wij niet onze vingers aan branden. Daarom hebben wij het pijnlijke besluit genomen om dit weekend even af te blazen. Gelukkig zijn er meer versoepelingen in zicht en hebben we goede moed dat we snel weer echt los kunnen.”

Tekst gaat verder

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Reactie gemeente



Een woordvoerster van de gemeente laat weten dat er contact is geweest met het café naar aanleiding van het niet naleven van de regels. ,,Wij treden op bij excessen en daarom hebben we een waarschuwing gegeven. Café De Sok heeft zelf besloten deuren tijdelijk te sluiten”, aldus een woordvoerster van de gemeente Meierijstad.

Busreizen naar België

Eerder kwam De Sok al landelijk in het nieuws vanwege de geplande busreis van het jongerencafé naar het Belgische Turnhout om zo de coronaregels te ontlopen. Uitbater Thomas de Groot cancelde deze plannen toch maar. ,,De burgemeester had contact gehad met zijn collega in Turnhout. En wilde vragen of ik mijn gezond verstand wilde gebruiken en of we de stekker uit ons plan wilden halen. Ik had op dat moment al besloten om niet meer te gaan. De locatie was uitgelekt en ik was bang dat er een grote toeloop zou komen in Turnhout. Daar zit niemand op te wachten, ik ook niet”, liet hij in een reactie aan deze krant weten.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.