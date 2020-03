Cafetaria 't Pleintje ‘2.0' is in aantocht

Maar de friettent zat aan zijn houdbaarheidsdatum na een jaar of 35. Nu komt er aan het Groot Grinsel in Den Dungen een modern cafetaria met ook een aantal zitplaatsen. De kozijnen en ramen gaan er deze week in. En dus komt er al schot in de zaak. Van Hinthum: ,,Eind mei of begin juni willen we open gaan. Nu werken we hiernaast vanuit een mobiele frietkar. Dat is behelpen. Want onder meer ijsverkoop hebben we nu niet. Daar is geen plek voor.”