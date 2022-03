Caravan volledig uitgebrand in Boxtel, geen persoon in wrak aangetroffen

UPDATE VERKIEZINGEN MEIERIJSTAD Alle uitslagen zijn binnen in Meierij­stad; CDA is de grootste, VVD juicht, SP groeit tegen landelijke trend in

SCHIJNDEL/VEGHEL - Het CDA blijft in Meierijstad de grootste partij in de gemeenteraad. Dat valt te concluderen nu de uitslagen van de meeste stembureaus bekend zijn. Brabants Dagblad volgt de ontwikkelingen tot laat in de avond op de voet met dit artikel dat regelmatig wordt ververst.

17 maart