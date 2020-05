Carlo van de Greef kijkt door de ogen van een kind

het dorp van...SCHIJNDEL - Hij is net terug van zijn werk en zijgt even neer op een stoel in zijn keurige tuin. ,,Was al opgeruimd vóór de coronacrisis. Is eigenlijk altijd netjes. ’ Wie in Schijndel ‘Sinterklaas’ zegt, denkt aan Carlo van de Greef (51).

Het hele jaar is Van de Greef ermee bezig. Met een heel team: lespakketten maken voor basisscholen, een film, drie grote shows in het Elde College, en nog veel meer. ,,We beginnen elk jaar op 6 december met het schrijven van het filmscript, Lambèr Gevers en ik, en dan is het script af in de kerstvakantie. In juni of juli zijn de opnames klaar die ik daarna ga monteren. Maar dat lukt dit jaar niet; nu hebben we veel te weinig tijd om nog te filmen. We hebben toch elk jaar zo'n veertien opnamedagen nodig. Daarom schuiven we het door naar 2021. Heel jammer, maar niks aan te doen. Ik heb opeens zeeën van tijd.’’

Karakterpieten

Maar wat nu? ,,Voor dit jaar gaan we vlogs opnemen met alle karakterpieten. Daar hebben we vorig jaar al mee getest en dat ging prima. Kinderen kijken toch veel op YouTube. En verder willen we onze allereerste film, uit 2009, uitzenden. We hebben de gekste ideeën om te gaan doen; hier leren we ook weer van.’’

Dat kunnen we in Schijndel ook

Als klein jochie was Van de Greef al dol op Sinterklaas en later hielp hij mee met de (landelijke) Club van Sinterklaas. ,,Ik begon als figurant en raakte betrokken bij het sinterklaasfeest in de Ahoy. Ik dacht: dat kunnen we in Schijndel ook, want eigenlijk is het heel simpel wat er gebeurt: je moet kunnen kijken door de ogen van een kind.’’

Kind kunnen zijn

In 2011 won hij de Gouden Pepernoot, een landelijke prijs voor beste sinterklaasvrijwilliger en in 2012 kreeg hij de award ‘Sinterklaasvriend van het jaar'. Oók vanwege zijn inzet voor de Stichting Dappere Dodo’s. ,,Ik maakte sinterklaasfilms met kinderen met een beperking. Helaas stopte dat na een paar jaar.’’ Maar één ding is zeker. ,,Ik ben altijd Piet, want ik moet wel mijn dingetje kunnen doen, kind kunnen zijn en rondspringen.’’





Trots op: