Carnaval in Gestel is klaar voor jubileumfeest, maar feestvieren alleen met QR-code

Voor Bokkendonk, het carnaval voor Gestel, naderen seizoensopening én het 66-jarig jubileumfeest rap. Beide carnavaleske aangelegenheden zijn bijeengebracht tot één evenement, in de Meander, verdeeld over 13 en 14 november.

Massaal feestje?

,,Zondag is er een bruisend programma bij het Bokkendonks Bammetje”, meldt Lieke Smolders van de werkgroep Bokkendonk66. Al blijft de vraag of coronamaatregelen een ‘massaal’ feest toestaan.

‘Programma kan ons niet financieel opbreken’

Intussen zijn al wel tweehonderd aanmeldingen binnen bij het comité, als ter onderstreping van de Gestelse hunkering naar ‘eindelijk weer samen’. Smolders verwacht zeker een verdubbeling van dat aantal bezoekers, met name vanuit de talrijke ‘clubjes’. ,,Maar”, zo benadrukt zij, ,,álle carnavallers zijn welkom, ook de neutrale. En, als kledingadvies met een knipoog, hoe mooi zou het dan zijn als iedereen in Bokkendonkse kleuren binnenkomt?!”

Geen grote wijzigingen

Kunnen nieuwe coronamaatregelen het feest nog bederven? ,,De persconferentie op 2 november brachten geen grote wijzigingen. De check-app gebruiken we sowieso al. Hooguit wordt het aantal bezoekers in de Meander nog gemaximeerd.”

Een concreet plan voor een ingrijpender alternatief ligt er nog niet. Lieke Smolders is en blijft enthousiast. ,,Mocht dat zo zijn, dan zijn we flexibel. Dan doen we ons best een mooi digitaal programma te bieden. De opening van het carnaval én het jubileum gaan we vieren. Linksom of rechtsom!”