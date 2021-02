Carnaval vieren in coronatijd, de Angelaschool in Boxtel waagt zich eraan

BOXTEL – Hossen en in de polonaise door de klas lopen tijdens carnaval. Kinderen van de Angelaschool in Boxtel keken er wekenlang naar uit. Maar door de coronamaatregelen is dat moeilijk. Toch proberen de kinderen en de school er het beste van te maken.

Delen per e-mail

,,Het is tijd voor de modeshow”, roept juf Wendy de Haan van groep 3. De kinderen zijn allemaal verkleed. De kostuums verschillen enorm, de ene is verkleed als wolf en de andere als Batman. Ze pakken allemaal hun stoel en maken een kring rond een lange tafel. ,,Ik wil eerst”, zegt een jongetje die bijna staat te springen voor zijn stoel. De juf probeert de klas te kalmeren. ,,Wees maar niet bang, jullie komen allemaal aan de beurt”, zegt ze.

Quote De rest van de ochtend doen we kleurpla­ten Juf Wendy, Groep 3 Angelaschool

Zodra iedereen zijn kostuum heeft kunnen laten zien tijdens de modeshow wordt het weer onrustig in de klas. Juf Wendy klapt vijf keer in haar handen, wat betekent dat de kinderen stil moeten zijn. ,,De rest van de ochtend gaan we carnavalskleurplaten inkleuren. Maar wel allemaal op jullie stoeltje blijven zitten en niet te dicht bij andere komen”, zegt ze op een iets luidere toon. De kinderen zetten hun stoeltjes weer terug en gaan op hun eigen plaats zitten.

Lichtpuntje in een moeilijke tijd

De Angelaschool wilde ondanks alle maatregelen koste wat het kost iets organiseren met betrekking tot carnaval. ,,Er gaat al zoveel niet door in deze tijd, dat geldt ook voor kinderen”, vertelt Wendy de Haan, verantwoordelijk voor alle aan carnaval gerelateerde activiteiten. ,,Daarom hebben we een manier bedacht om verantwoord carnaval te vieren. Kinderen hebben, voor hun doen, lang thuisonderwijs gehad, daarom konden we ze deze dag niet ontnemen.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Verkleed in de klas. © Jan Zandee/ Fotoburo Bolsius

De school heeft voor de kinderen een aantal regels opgesteld om alles veilig te laten verlopen. ,,Voor wat hoort wat”, zegt De Haan. ,,Het is de bedoeling dat alle kinderen zoveel mogelijk op hun plek blijven. Ook heeft iedereen maar één maatje waarmee ze geen afstand hoeven te houden. Daarnaast hebben we nog wat kleine maatregelen opgesteld. Kinderen drinken vandaag bijvoorbeeld uit plastic pakjes Wicky in plaats van bekers die ze overal en nergens neerzetten. Dit om te voorkomen dat kinderen per ongeluk uit de verkeerde beker drinken.”

,,Wij winnen toch wel”

Ook de bovenbouw, groep 5 tot en met 8, heeft haar eigen programma. Zij maken allemaal een carnavalsquiz waarbij ze ook nog eens een stukje Boxtelse geschiedenis leren. Aan het einde van de dag is er één winnende klas die de meeste vragen goed heeft beantwoord. Groep 8 is druk bezig met de vragen. ,,Wij winnen toch wel”, zegt de meester lachend. Toch is de quiz voor zijn leerlingen niet zo makkelijk. ,,Ik snap het niet”, klinkt uit verschillende hoeken van het lokaal.

Eindelijk iets leuks gedaan

Aan het einde van de ochtend mogen de kinderen bijna naar huis. ,,We gaan proostend de vakantie in”, zegt de juf van groep 5. Ze krijgen allemaal een glaasje kinderchampagne op hun tafel geschoven. ,,Ik tel af en dan houden we allemaal onze glazen omhoog. Op afstand”, benadrukt ze. ,,3,2,1. En proost”, klinkt door de hele klas. Vervolgens loopt het lokaal langzaam leeg. Toch weer eens wat leuks gedaan. Daar waren de kinderen wel aan toe in Indegat.