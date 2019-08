Carnavalsclubs Meierijstad juichen zoektocht naar bouwhallen toe

Voor een kratje bier en een bedankje kon de Schijndelse carnavalsvereniging De Plekkers dit jaar nog terecht in een loods aan de Ambachtstraat om de praalwagen te bouwen. ,,We hadden nogal wat ruimte nodig, want we bouwden een dubbele wagen. Wel de winnende, voor de zevende keer in ons elfjarig bestaan’’, is voorzitter Jeffrey van Dinther nog steeds trots.