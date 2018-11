Carnavalsfeest voor tieners Boxtel in de maak

De fractie van BALANS werd deze week tijdens de raadsvergadering in Boxtel op haar wenken bediend. De partij pleitte in het vragenhalfuurtje voor het organiseren van een ‘apart’ carnavalsfeest voor de jeugd van grofweg veertien tot en met zeventien jaar. En dat gaat er komen, kon burgemeester Mark Buijs in zijn laatste reguliere raadsvergadering in ‘Eendengat’ meteen melden. ,,Ik heb een paar weken geleden overleg gehad met de Stichting Openbaar Carnaval en de Stichting Openbaar Jeugdcarnaval. En tijdens de carnavalsdagen zal er bij Partycentre Denziz ook een feest zijn voor de tieners”, aldus Buijs.

Kim van de Sande van BALANS meldde dat tieners in Boxtel op weinig plaatsen terecht kunnen voor vieren van het jaarlijkse festijn. In tegenstelling tot het verleden toen er op de Markt onder meer een grote tent stond voor deze groep. ,,Carnaval is onderdeel van de Brabantse en dus ook Boxtelse cultuur. En dat moet zo blijven.” De jeugd de kans bieden om volop aan carnaval mee te doen, geeft toekomst aan het feest, betoogde Van de Sande. ,,Ze krijgen het dan met de paplepel ingegeven en dat kan maken dat carnaval tot in lengte van jaren blijft bestaan.”

Volgens de regels

SOC en jeugdcarnaval zijn er dus mee aan de slag. ,,En wij werken daar graag aan mee”, aldus de burgemeester. Dat gebeurt onder meer door de inzet van de boa's voor toezicht. ,,Maar de stichtingen zorgen zelf ook voor beveiliging.” Ook is al gesproken over zaken als hoe om te gaan met drank. Buijs: ,,Want een en ander moet uiteraard wel volgens de regels verlopen.” Verder draagt de gemeente met een paar duizend euro bij in de kosten. ,,Als een soort garantie. Uitgangspunt is wel dat het feest vanaf 2020 op eigen benen kan staan.”

Fred van Nistelrooij van jeugdcarnaval laat weten blij te zijn met de toezeggingen van de burgemeester. Helemaal rond is het nog niet. ,,We zetten nog de puntjes op de i. Want we willen niet het risico lopen iets groots aan te kondigen om er dan vervolgens toch vanaf te moeten zien. Maar, er komt snel definitief duidelijkheid.”