Carnavalskraker van Rooise Emile en de Ratelbandjes gemaakt in Boxtel en Liempde

Bijna elk jaar rond deze tijd proberen Van den Biggelaar en Jongenelen op muzikale wijze in te haken op de actualiteit. In hun eigen muziekstudio Apollo-98 in Boxtel maakten ze een feestnummer en lieten daar een videoclip bij maken.

Voor de lol

Die worden gedeeld via sociale media en andere digitale kanalen. Gewoon voor de lol. ,,We kunnen onze creativiteit er in kwijt. En het is ons vak natuurlijk. We hebben een gek idee, maken de tekst en het arrangement, nemen alles op en hup binnen een week klaar", zegt Van den Biggelaar.

Na ‘Onno mag ik je Toyboy zijn’ van Alberto en 'Losse handjes’ van Blond en Blauw hebben ze nu het lied ‘Voor altijd jong’ gemaakt, vertolkt door Emile en de Ratelbandjes. Dat is een trio jongemannen uit Sint-Oedenrode: Thijs Aarts, Willem van der Zanden, Marco Verbeek.

Géén ervaring

Geen van hen heeft zangervaring maar dat vonden Roel Jongenelen en Inge van den Biggelaar geen probleem. ,,Het gaat om het plezier. En ze doen het erg goed”, zegt Van den Biggelaar.

Bij de productie hebben ze ook hulp gekregen van fanfare Concordia uit Liempde. De videoclip werd deels in de kiosk in dat dorp opgenomen en op het Duits Lijntje op de grens met Boxtel, bij de spoortunnel die is omgetoverd tot een Hall of Fame van graffiti-artiesten.

De clip is te bekijken via YouTube. Het liedje staat op onder meer Spotify en is te downloaden via onder meer iTunes.

Voor altijd jong

Ja wij zijn voor altijd jong

wij worden er niet ouder op

voor ons geen rimpelkop

Voor altijd jong

Ja wij blijven altijd jong

je wordt nooit een ouwe taaie

Als je de klok terug kunt draaien

Wij zijn geboren in de sixties

alle vrouwen droegen panty’s

we hebben Johan Cruijff zien scoren

Schaamhaar werd niet geschoren

en Michael Jackson was nog klein

wijde pijpen vonden we fijn

wij zijn oud maar dat is niet te zien

wij zien er uit als negentien

Wij komen uit de tijd dat je overal mocht roken

de muur werd afgebroken

we keken allemaal naar Dallas

en naar Paul de Leeuw die toen nog leuk was

en zwarte Piet die was nog zwart

En Edwin Evers net gestart

Wij kunnen niet meer kapot

Gaan door het leven als een jonge God