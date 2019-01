Carnavalskunde in Schijndel: want het draaide oorspronkelijk niet om bier en tieten

Hoe is het om te beseffen dat andere mensen jouw homo-kind niet accepteren?

10:52 BOXTEL - Is de Nashville Verklaring een waarschuwing tegen doorgeschoten tolerantie en losbandigheid of een uiting van regelrechte homohaat? Het BD ging praten met twee Boxtelse moeders die allebei een homo-zoon hebben. Hoe is het om te beseffen dat er mensen zijn die de geaardheid van je kind niet accepteren. Nou, dan voel je verontwaardiging, verbijstering, en heb je vooral ook zorgen.