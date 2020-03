Carnavalsoptocht Boxtel gaat definitief niet door: ‘Een rotbeslissing, maar wel de juiste’

Boxtelse huurder met dood bedreigd en mishandeld: ‘Je biezen pakken of je eindigt in het kanaal!’

9:40 BOXTEL - Een Boxtelaar (40) is zaterdagavond in de Pastoor Erastraat in zijn woning mishandeld en met de dood bedreigd. ,,Nu je biezen pakken, of je eindigt in een plastic zak in het kanaal”, werd hem duidelijk gemaakt door de drie mannen die hem te grazen namen.