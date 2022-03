Caroline herstelde juist op tijd van corona voor première Brabants Muziek-Theater: ‘Dansen met mondkapje op was heftig’

Tycho Schoones haalt veel stemmen binnen voor VVD Meierij­stad

SCHIJNDEL - Tycho Schoones (22) uit Schijndel heeft 654 stemmen binnen gehaald voor de VVD in Meierijstad. Daarmee is hij als nummer 5 op lijsttrekker Jan van Burgsteden na de grootste stemmentrekker van deze partij. Tycho Schoones is de zoon van Hans Schoones, oud-raadslid en oud-wethouder van Schijndel.

17 maart