CDA Boxtel wil meer weten over oorzaak van ruzie met werkgroep Ouderen

BOXTEL - Verbaasd en teleurgesteld. Dat is het CDA naar aanleiding van de openlijke ruzie tussen college en de werkgroep ‘Samen ouder worden in Boxtel’. De christendemocraten informeren in schriftelijke vragen daarom naar de hoed en de rand van het gekissebis.

De werkgroep die het vertrouwen in de wethouder opzegt. Die voelt zich op haar beurt geschoffeerd. Brieven over en weer en veel aandacht in de media. Het komt voorlopig niet goed tussen de leden van de werkgroep ‘Samen ouder worden in Boxtel’ en het college.

Gevolg: voorlopig geen nieuw beleid voor ouderen in Boxtel. En dat is broodnodig, gezien de vergrijzing die in aantocht is en de problemen die daaraan gekoppeld zijn. Een gegeven waarover de ruziënde partijen het overigens wel eens zijn.

Seniorenagenda

De fractie van het CDA heeft de gang van zaken met stijgende verbazing gevolgd, En wil nu via schriftelijke vragen tekst en uitleg over het hoe en waarom. ,,Want eerder dit jaar beloofde u ons nog dat er in 2020 een seniorenagenda zou liggen”, houdt de fractie het college voor. ,,En nu bent u kennelijk van plan dat dit jaar niet meer te doen. Klopt dat?”

Een vraag die al wel is beantwoord. Wethouder Maruška Lestrade gaf namelijk eerder al aan dat vaststellen van nieuw beleid, opgesteld door de werkgroep, juist op verzoek van diezelfde werkgroep over de verkiezingen van 18 november is getild.

Anders dan bedrijfsleven

De partij wil verder weten waar de onvrede die is ontstaan vandaan komt. Daarover zei Lestrade onlangs: ,,Dat heeft te maken met het feit dat het bij een gemeente met vaststellen van beleid nu eenmaal anders werkt dan in het bedrijfsleven, zoals leden van de werkgroep gewend zijn.”