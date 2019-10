CDA heeft vragen bij ontwikkelingen zwembad Schijndel

Deze vraagt stelt het CDA in de gemeenteraad van Meierijstad aan het college van B en W. Eerder deze maand maakte sportwethouder Coby van der Pas (ook CDA) bekend dat de gemeente ook de horeca in De Molen Hey gaat runnen. Dit werd nodig na de overname per 1 september van fitnesscentrum Fitland door de landelijke fitnessketen Basic-Fit, dat een heel andere werkwijze heeft dan zijn voorganger.

Fitland runde in De Molen Hey ook de squashbanen, de sauna en de horeca. Deze keten had sinds de opening in 2013 speciale afspraken met de toenmalige gemeente Schijndel, die vanaf 2017 werden overgenomen door Meierijstad. De afspraken gingen onder meer over parkeren, gezamenlijk gebruik van de balie en gratis zwemmen voor leden van Fitland. Sinds de overname door Basic-Fit betalen leden minder voor hun abonnement, maar kunnen zij niet meer gratis zwemmen. En de sauna blijft dicht.