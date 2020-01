CDA: ‘Inspelen op leegstand van Boxtelse stallen’

Ergernis over fout parkeren in Boxtel; extra controles gevraagd

28 januari BOXTEL - Het is een bekend, veel voorkomend fenomeen. Her en der neergekwakte auto’s in het centrum van Boxtel. Op plaatsen waar dat juist niet mag. Het ergert Ouderen in Regie en ook de stichting Toekomst Stationsstraat. Die ‘smeken’ om maatregelen. En die komen er.