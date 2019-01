CDA-lijsttrekker Marianne van der Sloot start verkiezingscampagne Provinciale Staten in Liempde

Even terug in de tijd. In het dorp waar ze opgroeide is er zelfs een vereniging voor: ‘Terug in d’n Tèd Liempt’. Marianne van der Sloot zocht gisterochtend bij de bakker waar ze vroeger brood haalde haar roots op. Voor de 35-jarige Bossche was het ook een startpunt. Dat van de campagne voor de provinciale Statenverkiezingen van 20 maart. Zij voert als lijsttrekker het CDA aan.

Bij de ‘bekendste bakker van Brabant’, Jos van Eijndhoven, werd namens de provincie Brabant een portret gemaakt. Zoals dat van alle lijsttrekkers, vijftien in totaal, gebeurt.

Kleindochter

De kleindochter van de bakker, die zijn bekendheid niet alleen aan zijn worstenbrood dankt, maar tegenwoordig ook aan zijn deelname aan het radioprogramma Smaakmakers, had voordat Marianne van der Sloot de zaak betrad nog wel een bemerking. ,,Het is toch niet iemand die een muur om Brabant wil bouwen?’’, had ze opa Jos voorgehouden. Die kon haar gerust stellen. ,,Ze is dus al vroeg met politiek bezig”, constateerde Van der Sloot, voor wie hetzelfde gold.

Liever Lubbers dan Madonna

Want opgegroeid in het Liempdse buitengebied was dat bij haar niet anders. Met een vader en moeder volop actief in de politiek, was ze in haar prille jeugd meer geïnteresseerd in Ruud Lubbers dan in pakweg Madonna. Marianne van der Sloot werd op 12-jarige leeftijd ook de eerste jeugdburgemeester van Boxtel.



,,De politieke ambitie is er nog steeds. Nu eerst iets voor Brabant betekenen. Gedeputeerde? Zou mooi zijn, maar ik ben niet groter dan de partij. Laten we dat maar afwachten.’’

Quote Gedeputeer­de? Zou mooi zijn, maar ik ben niet groter dan de partij Marianne van der Sloot