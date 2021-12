CDA Meierijstad wil waardebon van 100 euro voor gezinnen voedselbank: ‘Een lichtpuntje in deze tijden’

De CDA-fractie wil hiervoor het geld inzetten van de nieuwjaarsreceptie, die vanwege corona voor de tweede keer op rij niet doorgaat. Hiervoor staat 10.000 euro gereserveerd op de gemeentebegroting. Volgens de christen-democraten is een ‘lichtpuntje voor mensen in armoede in deze tijden erg gewenst'. En: ‘Het voor veel mensen moeilijk is om de eindjes aan elkaar te knopen door de stijgende prijzen voor boodschappen en energie.’