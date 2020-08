CDA wil landbouwverkeer uit de kom van Sint-Michielsgestel weghalen

De provincie ziet het niet zitten als er op de provinciale weg N617 bij Sint-Michielsgestel tussen de twee rotondes (Gestelse Poort en Zijweg Dungen) landbouwverkeer op deze 80- kilometerweg gaat rijden. ,,Dat is niet goed voor de doorstroming van het verkeer en levert gevaarlijke sitiaties op tussen het langzame landbouwverkeer en snellere autoverkeer”, zo is de mening van de provincie.

We hebben allerlei signalen gekregen van bewoners over landbouw­ver­keer in de kom van Gestel

Statenlid Coen Hendriks van CDA Brabant had er statenvragen over gesteld om te kijken hoe de kom van Sint-Michielsgestel ontlast kan worden van landbouwverkeer. Hendriks: ,,We hebben er verschillende signalen van bewoners over gekregen dat het in de kom van Gestel niet prettig is als daar landbouwverkeer doorheen rijdt.”