Celstraf dreigt voor paardendief; advocaat zelf vindt zaak ‘stinken’ maar ziet geen hard bewijs

Regenach­tig kermisweek­end in Boxtel: ‘Het had mijn zeventien­de kermis moeten zijn’

22 augustus BOXTEL - Zwierende karretjes bij de Breakdance en ouders met meerdere knuffels in hun handen. En dat allemaal tussen de buien door. Het was een wisselvallig kermisweekend in Boxtel, maar dat was niet het gevoel dat overheerste. ,,Het was weer als vanouds genieten en dat ik heb ik echt gemist.”