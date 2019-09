Centrum Schijndel is niet uitgesloten voor kermis

Burgemees­ter Meierij­stad na vragen over personeels­te­kort bij politie: ‘Veiligheid is niet in geding’

20:35 SINT-OEDENRODE - ,,De veiligheid in Meierijstad is niet in het geding.” Dit antwoord gaf burgemeester Kees van Rooij donderdagavond op vragen van Lokaal Meierijstad, de partij die zich grote zorgen maakt over de geringere inzet van wijkagenten in Meierijstad.