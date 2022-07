Centrumondernemers in Schijndel betalen geen reclamebelasting meer maar bijdrage afhankelijk van WOZ-waarde

Voordrin­gen in wachtrij leidt tot knokpartij in Attractie­park Slagharen, 35-jarige man uit Schijndel aangehou­den

SCHIJNDEL - Een woordenwisseling tussen twee gezinnen in de wachtrij van de Gold Rush in Attractiepark Slagharen is uitgemond in een ware knokpartij. Daarbij viel een gewonde en is een 35-jarige man uit Schijndel opgepakt.

11 juli