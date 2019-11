Centrumvisie Den Dungen: woningbouw westkant is optie

Op de langere termijn blijft het toch mogelijk dat Den Dungen met flinke plukken woningbouw uitbreidt in de richting van de westkant tussen de Bosschebaan (N617) en de huidige dorpskern. Dat ligt vast in de nieuwe centrumvisie die de gemeenteraad gisteravond vaststelde.

Ze deden maar wat hun best om een angstbeeld van een aantal Dungenaren van tafel te krijgen. De oppositiepartijen DorpsGoed, Gestelse Coalitie en PvdA vinden het een zeer onzalig plan als Sint-Michielsgestel op termijn, tussen de tien tot vijftien jaar, de polder aan de westkant van Den Dungen wil bebouwen met stevige plukken woningen zoals in Veghels Buiten in Meierijstad.

Oostkant

De drie vinden dat de nieuwe centrumvisie vooral moet blijven focussen op woningbouw aan de oostkant van Den Dungen en inbreidingslocaties moet gebruiken. ,,West nu al in beeld brengen, zet de deur open dat ook de stad Den Bosch aan onze kant de polder opzoekt met bebouwen. Dat is een onzalig plan", zo vinden Mariska Sturkenboom (DorpsGoed), Frans den Otter (Gestelse Coalitie) en Jack de Vlieger (PvdA). ,,Als we het nieuwe centrumplan nu vaststellen, dan lopen we in die fuik. Dan is er geen weg meer terug", aldus De Vlieger.

Even leek het er op dat de drie steun kregen van coalitiepartij CDA. Femke Klomp van de christendemocraten had ook bedenkingen. ,,Dat is maar dagdromen om buurtschapjes met woningen aan die kant te bouwen."

Vooruit kijken

D66 en de PPA vonden het juist wel goed dat Sint-Michielsgestel vooruit durft te kijken met de nieuwe dorpsvisie naar de komende decennia. ,,Daar moet je op tijd over nadenken", aldus Roel Bouwman (D66). Wethouder Ed Mathijssen vindt dat ook. ,,Daarom hebben we vooruit gekeken. En daarmee zetten we echt de deur niet open voor Den Bosch om ook in de polder te bouwen. We bouwen de komende tien jaar eerst in oost en in het centrum van Den Dungen. Dus gaan we met west terughoudend om. De Bosch wil aan hun kant bij de Kloosterstraat een flinke groene ecologische verbindingszone. Dus ben ik niet zo bang voor de stad."