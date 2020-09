Christ van Heeswijk in Schijndel koninklijk onderscheiden

SCHIJNDEL- Christ van Heeswijk (67) uit Schijndel is al jaren van onschatbare waarde bij voetbalvereniging FC Holy Cow. Vandaar dat burgemeester Kees van Rooij hem zaterdagmiddag verraste met de benoeming tot lid in Orde van Oranje-Nassau.

Familie en vrienden zijn zaterdagmiddag in rockcafé The Holy Cow bijeengekomen om het 50-jarig jubileum van FC Holy Cow te vieren. Tijdens deze bijeenkomst krijgt Christ van Heeswijk een koninklijk onderscheiding opgespeld door zijn vrouw.

Ruim 25 jaar zet Christ van Heeswijk zich in voor verschillende verenigingen in Schijndel. Hij begon als vrijwilliger bij voetbalvereniging FC Holy Cow, maar daar is het niet bij gebleven. Inmiddels is Van Heeswijk ook bestuurslid bij biljartvereniging Holy-Cow en zet hij zich in voor stichting 'Hart voor Longen Meierijstad'.

Na zijn pensioen heeft Van Heeswijk nog meer tijd gekregen om zich in te zetten als vrijwilliger, al blijft hij er zelf heel nuchter onder. ,,Ik ben niet iemand die graag in de tuin werkt of bij andere mensen iets doet. Ik doe wat ik leuk vind en wanneer ik dat wil. Het moet geen verplichting worden."

Kampioenschappen

Van Heeswijk is sinds jaar en dag de voorzitter van FC Holy Cow. Een cafévoetbalclub die meespeelt in de kroegencompetitie van Boxtel, Best, Liempde, Oirschot, Sint-Oedenrode en Schijndel. Hij heeft de club nog meegemaakt bij het voormalige café de Nachtegaal in Schijndel. ,,Ik ben er al meer dan vijftig jaar lid en heb zo verschillende spelers de club zien binnenkomen. Het is schitterend om te zien wat er van sommige spelers terecht is gekomen."

Ook het laatste kampioenschap in 2016 herinnert Van Heeswijk zich nog goed. ,,Er was meer dan honderd man publiek aanwezig bij de wedstrijd. En dat is uitzonderlijk als cafévoetbalclub. We versloegen de nummer twee en zijn toen met een platte kar door Schijndel gegaan. Dat vergeet je nooit meer."

Hart voor Longen Meierijstad

Het helpen bij de biljart- en voetbalvereniging voelt voor Van Heeswijk niet als een verplichting. Als hij tijd over heeft, is hij daar te vinden. Wat doen voor de stichting 'Hart voor Longen Meierijstad is een bewuste keuze. ,,We hebben in de familie een erfelijke longziekte waar ik al mijn dochter, moeder en twee broers aan heb verloren. Vandaar dat ik graag iets wil terugdoen voor deze stichting."

Het gaat om de ziekte 'pulmonale hypertensie', een zeldzame levensbedreigende aandoening van de bloedvaten in de longen. Van Heeswijk hoopt zich nog vele jaren hiervoor in te kunnen zetten en zo zijn wens uit te kunnen laten komen. ,,De ziekte is nu nog dodelijk. Ik hoop dat we ervoor kunnen zorgen dat mijn kleinkinderen er niet aan overlijden. Dan is mijn doel bereikt."