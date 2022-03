Christel de Laat en Jetty Eugster leiden verkiezingsdebat in Meierijstad

‘Gestel heeft nu geen wethouder, daar wil ik graag voor gaan’

SINT-MICHIELSGESTEL - Yvonne Matthijsse is voor de tweede keer lijsttrekker voor de Gestelse Coalitie bij de gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Michielsgestel. Samen met nestor Frans den Otter vormt ze het duo dat in deze periode in de oppositiebanken zit.

22 februari