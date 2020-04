Christel de Laat uit Schijndel onderscheiden met commissarispenning: ‘Brabanders luisteren naar jou’

Online bingo in Liempde blijkt topamuse­ment in coronatijd

17 april LIEMPDE - In deze moeilijke tijd is ieder verzetje meer dan welkom. Alles is nu leuk. Bingo spelen bijvoorbeeld. Gisterenavond vond in Liempde de grote online dorpsbingoshow plaats. Ruim driehonderd huishoudens speelden mee. Gewoon thuis op de bank welteverstaan.