Christel Heijmans zit overal ‘in, op of aan’ in Den Dungen

Bruidspaar doet al 60 jaar alles samen

10:22 DEN DUNGEN - Het is al meer dan zestig jaar geleden, maar Wim Danen en Martha Danen - van der Aa weten nog als de dag van gisteren waar ze elkaar leerden kennen: op een boerderij in Den Dungen. Het pand was van een oom van Wim, maar werd gehuurd door de ouders van Martha. Wim werkte als knecht voor zijn oom, Martha hielp haar vader een handje mee.