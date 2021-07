Chroomvervuiling in oude meanders Essche Stroom blijft liggen: te duur om op te ruimen

Projectleider Hans Koekkoek van waterschap De Dommel vertelt in een videopresentatie aan de inwoners van Esch dat vanwege de kosten is gekozen voor het laten zitten van de oude chroomvervuiling die afkomstig is uit beekvervuiling uit het verre verleden. ,,Het opruimen van de vervuiling zou veel te duur worden. Daarom vermijden we de oude meanders waar vanuit het verleden chroom in terecht is gekomen.”

Bij landgoed Bleijendijk treedt de Essche Stroom in de winter vaak stevig buiten de oevers. © Domien van der Meijden

Het project Bruggelaar/Luissel is een sluitstuk van een lange ‘reis’ die waterschap De Dommel in dit gebied tussen kasteel Nemerlaer in Haaren en de A2 tussen Vught en Boxtel heeft afgelegd. ,,We hebben al veel gedaan in dit gebied. Denk aan de omgeving van Bleijendijk en de Halsche Beemden dat we al onder handen hebben gehad met natuurontwikkeling en beekherstel. Ook de Nemer bij kasteel Nemerlaer is gedaan en de bovenloop van de Kleine Aa. In dat hele gebied zijn in de jaren zestig vier stuwen gezet. Een bij Nemerlaer, een bij Bruggelaar, een in Esch en een bij de A2. Die verdwijnen of zijn al verdwenen.”

De stuw in de Essche Stroom wordt vervangen. © Domien van der Meijden

Bij Bruggelaar wordt binnenkort de oude stuw afgebroken. Koekkoek: ,,Bovenstrooms bouwen we een andere stuw terug. Naast die stuw wordt een lange vispassage gelegd om het gebied goed toegankelijk te maken voor allerlei soorten vissen. Het doel in het hele gebied is dat we de stroomsnelheid beïnvloeden, dat we water vast kunnen houden in droge perioden en water kunnen bergen in natte perioden. Het beekdal moet als een spons kunnen werken. Bovendien willen we de flora en fauna verbeteren in het gebied. Meer biodiversiteit.”

Meer bossage

Er is veel aandacht besteed aan meer ruimte voor de beek. Maar ook dat het voor recreanten een mooi gebied wordt om in te wandelen. ,,Er komen twee bruggen te liggen. Een op de nieuwe stuw en een dichterbij de Kapelweg. Rond de waterlopen van de Rosep en de Essche Stroom leggen we meer bossages aan. Daarmee willen we koelte brengen voor de beken. Anders warmen ze in hete zomers te erg op. Dat is slecht voor de biotoop. Dus ook deze werkzaamheden hebben een relatie met veranderingen in het klimaat.”

Extra kering

Omdat de Nemer en de Essche Stroom straks een overstromingsgebied hebben, waar overigens voldoende ruimte voor is rondom de Ruiting en verder bovenstrooms, wordt er nog wel een extra kering in het gebied gelegd. ,,We zijn nog in gesprek met eigenaren van gronden. We proberen met grondruil en grondaankopen voldoende ruimte te maken. Een speciale waterloop die vanaf de Kampina het werkgebied van het waterschap doorkruist, verleggen we. Met de nieuwe kering voorkomen we dat landbouwgronden achter de kering natte voeten krijgen. Achter die kering komt ook een nieuwe sloot te liggen om alles goed te regelen met de watertoevoer en -afvoer.”