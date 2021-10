City Theater verandert in feestpaleis, nu het nog kan

Klachten over straatwerk na leggen glasvezel­ka­bel

6 oktober BOXTEL - Waarom laten de werklieden die glasvezelkabels aanleggen in Boxtel het straatwerk daarna zo provisorisch achter? Op die vraag wilde Stefan de Nijs van de politieke partij Combinatie95 in Boxtel antwoorden krijgen. Dus vroeg hij in de raad hoe dat komt. Er zijn namelijk nogal wat klachten over.