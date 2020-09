Classic Park botst op alle fronten met gemeente Boxtel

‘Doe maar alles’ of helemaal niets in Boxtel?

6:57 BOXTEL/SCHIJNDEL - Kunnen de 85 bezoekers van de voorstelling ‘Doe mij maar alles’ van Nol Havens donderdagavond nog wel terecht in Podium Boxtel? Dat is de grote vraag na de strengere coronaregels die het kabinet aankondigde. En op veel meer plekken in deze regio heerst onzekerheid.