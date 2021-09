Classic Park in Boxtel gaat straks ook gebruikte auto’s verkopen (maar daar is niet iedereen blij mee)

Classic Park botst op alle fronten met gemeente Boxtel

30 september BOXTEL - Nu gaat het over het al jaren niet realiseren van een picknickplaats van 2500 vierkante meter voor Classic Park in Boxtel. Maar het is ondertussen een litanie geworden van een reeks ellendige gebeurtenissen. Praten doet Boxtel wel met Classic Park, maar volgens de eigenaar blijft overleg vruchteloos.