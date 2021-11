Classic Park mag tweedehands auto’s blijven verkopen, óndanks bezwaren van buurt

BOXTEL- Classic Park mag van het Boxtelse gemeentebestuur meer tweedehands auto’s verhandelen, als steun om de moeilijke coronaperiode door te komen. Ook al is dat tegen eerder gemaakte afspraken in.

Gemaakte afspraken worden in ieder geval tijdelijk ter zijde geschoven. Dat is om automuseum Classic Park de helpende hand te bieden in de moeilijke ‘coronaperiode’.

Daarom staat de gemeente Boxtel toe dat er voor een periode van voorlopig vijf jaar tweedehands auto’s mogen worden verhandeld aan de Koppenhoefstraat. Het park is daarvoor een samenwerking aangegaan met autobedrijf Van den Udenhout.

‘Past niet in het buitengebied’

Bewoners uit de omgeving en ook de Natuurwerkgroep Liempde toonden zich in brieven allerminst gelukkig met het besluit. Zij vinden een dergelijke onderneming niet passen in het buitengebied.

Politieke groepering Combinatie95 wees het gemeentebestuur in schriftelijke vragen bovendien op afspraken die een vorig college in 2014 met de buurtschappen Onrooij en Kasteren maakte over de activiteiten van Classic Park. Met het geven van toestemming voor de autohandel wordt daar nu vanaf geweken.

Verkeer?

,,Wij zijn op de hoogte van die afspraken”, laat het college de groepering weten. ,,Echter, gedurende de coronaperiode waren er weinig mogelijkheden voor de ondernemer om plannen uit te voeren. Daarom kiezen wij er nu voor om hem tijdelijk meer ruimte te bieden. We hebben goed gekeken naar onder meer de gevolgen voor de verkeersbewegingen die nu ontstaan ten opzichte van de oorspronkelijke situatie.”

Dat laatste is voor het college geen aanleiding geweest de aanvraag af te wijzen. Juist toenemende verkeersdrukte en gevaarlijke situaties zijn voor de briefschrijvers reden zich te keren tegen de verleende vergunning.

Schoon bedrijf

Overigens zijn er ook buurtbewoners die helemaal geen moeite hebben met de gang van zaken. ,,Als Classic Park volop in bedrijf zou zijn als museum, zou er veel meer verkeer zijn dan straks die misschien twintig mensen die per dag komen kijken naar een auto”, aldus de directe buurman van het bedrijf. Hij zegt namens een aantal direct omwonenden te spreken. ,,Classic Park is bovendien een schoon bedrijf. Niets op aan te merken.”

Het college laat Combinatie95 ook weten niet te vrezen ‘voor een grote impact voor de verre omgeving van Classic Park’ die de partij in de schriftelijke vragen zegt te verwachten.

,,Die mening delen wij niet”, schrijft het simpel. En ook de suggestie van Combinatie95 dat de verleende toestemming oneigenlijk wordt verleend en geen stand zal houden bij de rechter, gaat er bij B en W niet in. ,,Er is geen sprake van een oneigenlijke vergunning”, is het korte antwoord.