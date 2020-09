Classic Park moest maanden wachten op terugkeer gestolen Aston Martin

BOXTEL - De peperdure Aston Martin DB9 die een Belg begin januari stal bij Classic Park in Boxtel, heeft nog maanden in Spanje gestaan voordat hij terugkeerde naar Boxtel. Een gespecialiseerd bedrijf moest bij de Spaanse politie de ‘terugkeer’ regelen.

Wat een draaideurcrimineel allemaal kan veroorzaken. De Belg die begin dit jaar zogenaamd een proefritje wilde maken in een dure Aston Martin van een halve ton bij Classic Park in Boxtel, en daarbij ‘zijn’ auto achterliet bij Classic Park, werd uiteindelijk in Spanje in de kladden gevat door de Guardia Civil (politie). Maar zie daarna maar eens om je kostbare auto, die nog niet is afgerekend, terug naar Boxtel te krijgen.

Speciaal bedrijf moest auto terug zien te krijgen

Anton van Dijke van Classic Park laat weten dat dat nog een heel gedoe was. ,,Er zijn echt maanden overheen gegaan. Nadat de crimineel was gepakt, nam de politie de auto in beslag. Maar omdat het om een crimineel ging die meer op zijn kerfstok had, bleef de Aston Martin in Spanje. Blijkbaar kunnen andere schuldeisers ook claimen als er nog wat te halen valt. Wij hebben een speciaal bedrijf moeten inhuren om de auto weer naar Nederland te krijgen.”

Auto verkocht

Makkelijk was dat niet. Want als je in Spanje bij de rechtbank een ontheffing moet krijgen, dan is daar een hele bureaucratische riedel voor nodig. ,,Gelukkig kwam het na maanden weer goed en is onze auto terug gekeerd in Boxtel. We hebben de Aston Martin inmiddels verkocht. Maar je snapt wel dat we door al dat gedoe daar geen goede zaken mee hebben gedaan.”