Cliëntenraad schrikt van komst woonwijk op terrein Kentalis

23 parkeer­plaat­sen bij De Wegwijzer

DEN DUNGEN - De uitbreiding en nieuwbouw bij basisschool De Wegwijzer in Den Dungen is al een tijd in gebruik. Gemeente Sint-Michielsgestel had de buurt nadrukkelijk beloofd naar de parkeerdruk in het gebied rond de school te kijken. Dat krijgt nu gestalte met de komst van 23 parkeerplaatsen.

11 februari