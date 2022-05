Clubs en ondernemers kunnen in Boxtel nu ook geld lenen voor zonnepanelen of een warmtepomp

Wethouder Désiré van Laarhoven is er duidelijk over: ,,Boxtel had in het verleden een duurzaamheidslening voor particulieren en ondernemers en een blijverslening voor ouderen die langer in hun woning willen blijven wonen. Daar werd niet zo heel veel gebruik van gemaakt, dus hebben we gekeken wat wij daar aan kunnen doen. Twee regelingen zijn nu samengevoegd en voor ondernemers en clubs is er een nieuwe regeling. Ook Boxtel wil natuurlijk zo snel mogelijk energieneutraal zijn en dit moet er bij helpen.’’