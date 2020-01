Clubvrouw Anky Moonen van Geitenwei Boxtel: ‘Een plek om te ontmoeten’

Ze wijst. ,,De varkentjes Josje en Gerritje en daar staan Opa Bok en Eenhoorn.” Coördinator Anky Moonen (61) is één van de bekende gezichten van ‘De Geitenwei op Selissen’. Ze begon in de jaren tachtig met haar man een wei met dieren en speeltuintje bij De Dommel. ,,Mijn lievelingsdier? Pony Juffrouw Jansen. Ze geeft ook pootjes.”

Het begin?

,,Er was ooit de geit Lathitia die naast De Dommel graasde. We woonden daar in de buurt. Hadden in onze achtertuin al een gans, konijn, eend en vogels voor onze kinderen. Toen mijn man een verwaarloosde pony uit Liempde mee naar huis nam, zijn onze dieren naar de eenzame geit aan de Dommel verhuisd. We hebben er toen voor onze en andere kinderen uit de omgeving een speeltuintje bij gebouwd. Mijn man Ad was meer van de dieren. Ik ben altijd meer een ‘mensenmens’ geweest. Organiseer graag dingen.”

Quote De wei is mijn levenswerk Anky Moonen

En nu?

,,De Geitenwei is zo’n tien jaar geleden verplaatst. De wei ligt nu naast de Prinses Amaliaschool in Boxtel. Pony’s, biggetjes, geiten, schapen, konijnen, eenden en kippen. We hadden ook een emoe, ezel en grotere varkens. Emoe ‘Mootje’ was dé favoriet van de wijk.”

Er zijn ook geregeld activiteiten

,,Elke dinsdag hebben we een ‘oma en opa morgen’. In de zomer spelen hier soms wel twintig tot dertig peuters en kleuters met hun (groot)ouders. Mijn dochter Maaike organiseert tegenwoordig de jaarlijkse ‘Geitenwei-dag’ met familiebingo, andere spelletjes en een artiest. Ik houd onder meer een lampionnenoptocht en we gaan met Pasen chocolade-eieren zoeken.

Quote In de zomer spelen hier soms wel twintig tot dertig peuters en kleuters met hun (groot)ouders Anky Moonen

Hoe belangrijk is deze plek eigenlijk?

,,De wei helpt tegen eenzaamheid. Er lopen vaak ouderen met hun hondje rond de Geitenwei. Ik weet dat ik soms de enige ben waar ze die dag mee kunnen praten. Er komen ook peuters en kleuters en leerlingen van de zmlk-school. Ze helpen de vrijwilligers met de dieren eten geven. Dit is een mooie plaats om elkaar te ontmoeten.”

Wat betekent de wei voor u?