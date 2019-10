Collectie Van Oorschot overgedragen aan Meierijstad

De symbolische overdracht en het tekenen van de benodigde documenten door familieleden van de kunstenaar en wethouder Menno Roozendaal vond plaats in het Museum Jan Heestershuis in Schijndel. Volgens Marike de Kroon, conservator van het museum zal het werk van Van Oorschot grotendeels in het museum blijven. ,,Dit is de beste plek voor het werk van Dorus van Oorschot. Dit is een museum, een ideale omgeving. We hebben hier ook een speciaal hoekje waar altijd werken van Van Oorschot te zien zijn.” De Kroon gaf aan dat het Heestershuis gaat proberen het werk in the picture te krijgen.