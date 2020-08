Comité: ‘Blauwe Scholk in Den Dungen niet zomaar slopen’

De Blauwe Scholk in Den Dungen zomaar slopen? Dat vindt een groepje Dungenaren, bestaande Jaap Claerhoudt, Maria Hairwassers, Christel Heijmans, Theodoor van den Heuvel, Jacinta Lamers, Grey van Osch-Sieben en John van Rutten eeuwig zonde. Ze hebben ondertussen comité Behoud Blauwe Scholk ‘geen sloop maar hoop’ opgezet. Dat deden ze nadat het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel besloot om de Blauwe Scholk te slopen.

Quote Niet tornen aan bestaande dorpsge­zicht Comité Behoud Blauwe Scholk

,,Met het opzetten van een petitie doen we als bezorgde bewoners van Den Dungen een oproep aan de gemeente om zich te bezinnen voordat we zonder meer met aan de sloop beginnen. We verwachten dat elke te nemen stap in lijn is met de structuurvisie. En dat we dus niet tornen aan het bestaande dorpsgezicht. De Blauwe Scholk is daarin beeldbepalend”, zo zegt het comité.

Uitgangspunt is volgens het comité behoud van het dorpsaanzicht. ,,Ten minste behoud van de gevels en nog mooier is het als we een plan bedenken om het gebouw De Blauwe Scholk te behouden en een nieuwe bestemming te laten vervullen. Dat geeft hoop!”

Wonen en kantoor of bedrijf

Met een herbestemming van het oude pand kun je volgens de actievoerders onderin mooie ruimtes maken voor commerciële invulling (winkel/kantoor/bedrijf) met daarboven betaalbare woningen voor jong én oud. Met een mooi verbindend plein ervoor wordt het een nóg mooier hart van Den Dungen.

Zoals Grienselhof

,,Op talloze plekken in Nederland zie je herbestemming van oude panden, zoals scholen, postkantoren, kerken enz. Historische gebouwen blijven bewaard en krijgen een nieuwe functie. Net zoals het gemeentelijke monument het Grienselhof aan het Grinsel in Den Dungen is herbestemd voor woningen.”

Lange historie

De Mariaschool (huidige Blauwe Scholk) uit 1868 is een beeldbepalend pand met karakteristieke kenmerken in het straatbeeld van Den Dungen, vlakbij de Dungense kerk, raadhuis, oude gevels en boerderijen. ,,Het gebouw heeft een grote sociaal-historische betekenis (onderwijs - gemeenschapshuis) voor de Dungense dorpsgemeenschap.”

Volledig scherm Oud plaatje van de Blauwe Scholk. © Archieffoto

Tympanen achter blauwe borden

Het comité vervolgt: ,,Het pand heeft een rijke uitstraling door de nissen in het metselwerk , gebruik van natuurstenen elementen en prominente schoorstenen. Vooral de raampartijen en de kopgevel zijn fraai uitgevoerd. De ramen zijn hoog doorgetrokken en de rollagen zijn uitgevoerd in halfrondbogen met versierde tympanen/boogvelden, nu verborgen achter de blauwe borden.”

Geen bouwval

Volgens de actievoerder heeft Sint-Michielsgestel zelf achterstallig onderhoud laten ontstaan, met als gevolg vallend voegwerk, houtwerk, een verdwaalde nokpan of een baksteen uit de schoorsteen. ,,Dat is iets anders dan een bouwval waarbij bijna alle functies falen. Laat staan dat er sprake is van een sloopwaardig casco.”

Het comité hoopt dat veel mensen de petitie voor het behoud van de Blauwe Scholk ondertekenen, zodat de handtekeningen later kunnen worden aangeboden aan de gemeente Sint-Michielsgestel.