Complex voor senioren met lichte vorm van dementie in Kloosterhof Liempde

LIEMPDE - Politieke groepering Combinatie'95 zag er liever sociale woningbouw voor jongeren. Ook omdat in Liempde al veel woonmogelijkheden voor senioren zijn. Toch kiest woonstichting Joost er voor om in het momenteel leegstaande Kloosterhof een woon-zorgcomplex te realiseren voor ouderen met een lichte vorm van dementie, met een zogenoemde ZZP4-indicatie. Nog dit voorjaar zou met de verbouwing begonnen moeten worden.

,,Het klopt dat in het centrum van Liempde een aantal passende mogelijkheden voor senioren is. Dat zijn echter vooral woningen in het hogere koopsegment. Met ons plan bieden wij een betaalbaar alternatief voor mensen met een smalle beurs", reageert Joost-directeur Rob Dekker op de brief waarin Combinatie'95 pleitte voor appartementen voor jongeren. ,,Daarvoor vinden wij Kloosterhof echter niet geschikt", stelt Dekker.

Quote De vraag naar appartemen­ten voor senioren met een ZZP4-indicatie groeit Rob Dekker

De keuze voor onderdak voor senioren met een lichte dementie heeft met meer zaken te maken. ,,Door de aanwezigheid in de buurt van Zorggroep Elde en de ontmoetingsruimte van stichting BOL is het gemakkelijk om thuiszorg te bieden, zijn tal van andere activiteiten voor handen en houden de toekomstige bewoners ook contact met hun omgeving. Ook de vraag naar appartementen voor senioren met een ZZP4-indicatie groeit."

Gesprekken

Dat geldt, is Joost het met Combinatie'95 eens, ook voor de wens van veel jongeren naar betaalbare huurwoningen in Liempde. Dekker: ,,Daarover hebben we al meerdere malen gesproken met het gemeentebestuur. Want dat hebben we nodig om aan geschikte bouwlocaties te komen.”