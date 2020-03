Coniferen in brand gestoken bij leegstaande school in Boxtel

Festivalbe­zoe­ker heeft geen last van corona­vrees, Paaspop al bijna uitver­kocht: ‘We luisteren goed naar het RIVM’

6 maart SCHIJNDEL - Het coronavirus rukt op, steeds meer evenementen in Europa worden afgelast. Paaspop in Schijndel, de opener van het Nederlandse festivalseizoen, is nog maar vijf weken weg. Is de organisatie al aan het twijfelen geslagen?