Container komt los van vrachtwagen en klapt tegen verkeerslicht bij Biezenmortel, afrit N65 dicht

Winkelcen­trum Oosterhof splinter­nieuw, daar waren de onderne­mers en klanten hard aan toe

BOXTEL - Winkelcentrum Oosterhof in Boxtel bedient zeker 10.000 bewoners van Boxtel-Oost, maar ook velen daarbuiten. Het was een vervallen boeltje en er werd ruim twintig jaar gepraat over plannen. Na een jaar fors verbouwen is Oosterhof spiksplinternieuw.

4 december