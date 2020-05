Corona-afdeling in Boxtel dicht: merendeel van 36 patiënten is hersteld, 11 overleden

,,We blijven waakzaam en gaan de afdeling nog niet ontmantelen”, zegt directeur Jef Mol van Zorggroep Elde Maasduinen, waaronder Liduina valt. De afdeling is deze week - de opening was op 18 maart - gesloten omdat het aantal met corona besmette oudere patiënten sterk afnam. De drie resterende patiënten zijn overgebracht naar een corona-post in zorgcentrum Laverhof in Heeswijk. Elf patiënten zijn overleden, de andere 22 zijn opgeknapt en naar huis teruggekeerd.