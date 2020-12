Corona buiten houden gaat bij Liduina vóór alles, maar familie cliënten vreest brandgevaar

Waarom kiest iemand voor de NSB en wat dan? Ruud van der Linde schreef er een waargebeur­de roman over

29 november OSS/DEN DUNGEN/WIJBOSCH - Ruud van der Linde schreef een waargebeurde roman over de keuze die een Dungenaar in 1935 maakte voor de NSB. Was die weloverwogen?