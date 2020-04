Corona inspireert tot lied: ‘Een oorlog zonder geweld en onzichtbare vijand die me kwelt’

VIDEOBOXTEL - Een wereld zonder muziek, theater of dans? Dat is ongelooflijk saai. Daarom maakt de Boxtelse muzikant Harry Hendriks, bekend van de Vaste Mannen van Gerard van Maasakkers, in de oorverdovende stilte die corona veroorzaakt, in zijn eigen huiskamer gewoon nieuwe nummers.

Veel Boxtelaren zien dat de zoveelste lijkwagen vanaf de Bosscheweg in Boxtel de snelweg oprijdt, richting het crematorium in Vlijmen. Dan komt het splinternieuwe nummer ‘Oorlog zonder geweld’ zeer overweldigend bij je binnen. Boxtelaar Harry Hendriks, muzikant, muziekdocent en trainer in cultuurvakken voor docenten en leerkrachten op scholen, schreef het nummer in zijn werkkamer in Boxtel. Met uitzicht op de prachtige, meanderende Dommel.

Veel optredens moeten schrappen

Ook hij werd geraakt door corona. Nee, hij werd zelf niet ziek, maar emotioneel en zakelijk raakte het hem wel. Zakelijk dan maar eerst: ,,Ik had een volle agenda. Het theaterseizoen begint. Zo moest ik onder andere een aantal optredens in de Kersouwe schrappen. Dit openluchttheater in Heeswijk-Dinther vierde dit jaar het 75-jarig jubileum. Ik ben daar muzikaal leider.”

Laag pitje

Ook bij een theatergroep in Vught moest de agenda leeg. ,,Zeven voorstellingen, waar ik aan zou deelnemen, gaan niet door. En dan mijn werk in Etten-Leur. Daar ben ik drie dagen per week in dienst om docenten te begeleiden. Ik train onderwijsmensen in het vak muziek. Dat gaat over hoe ze best muziek op de leerlingen kunnen overbrengen. Maar dat werk staat nu ook op een lager pitje tot de scholen weer open mogen. Die docenten hebben wel wat anders aan hun hoofd met deze coronacrisis. Online lesgeven.”

Bezinnen

Dus zo droogt het werk voor de Boxtelse muzikant erg op. Emotioneel heeft dat ook gevolgen. ,,Ik heb gelukkig mijn basisinkomen via Etten-Leur. Dat loopt door. Op emotioneel vlak kom je tot bezinning. Je denkt na waar het in het leven om draait. Dat stilzitten geeft mij gelukkig ook weer nieuwe energie om nieuwe dingen beet te pakken. Mezelf muzikaal verder te verdiepen”, zo zegt Hendriks, die zeker zestien jaar als Vaste Man optrok met Gerard van Maasakkers en overal in Nederland optrad. ,,Ik heb alle theaters in Nederland wel een keer of tien gezien met Gerard. Mooie tijd.”

Levende jukebox

Dus wat nu? Harry Hendriks bedacht een leuke actie op Facebook. ,,Zeg maar een soort levende jukebox. Bezoekers kunnen een nummer bestellen. Dat speel ik dan en stream dat op Facebook. Zo kom je nummers van David Bowie en James Taylor tegen die ik naar eigen smaak heb bewerkt. Daar leer ik zelf muzikaal ook veel van. Daar betaalt de besteller een bedrag voor, zeg 15 euro. Daarna mag iedereen dat bekijken. Zo maak ik een kleine spaarpot voor als ik later de studio in ga om mijn nieuwe Nederlandse cd ‘Alle Tijd’ op te nemen.”

Virus is ook inspirerend

Het coronavirus gaf Harry Hendriks ook inspiratie. Op zijn zonnige terras tussen de vogels en de meanders van De Dommel kwam dat nieuwe nummer in zijn hoofd: ‘Oorlog zonder geweld.” Harry zingt het eerst zelf, met eigen begeleiding op gitaar. ,,Het voelt als een oorlog zonder geweld. Een onzichtbare vijand die me kwelt. De wereld hier vanuit dit huis lijkt klein...... ” Beatrice van de Poel uit Amsterdam zingt bij dit nummer, terwijl Wouter Hardy uit Boxtel bugel speelt en zorg droeg voor de eindmix.